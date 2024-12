Diogo Amaral e Jessica Athayde casaram no passado sábado, 30 de novembro, em Lisboa. O casal tem feito muitas partilhas do emotivo dia e esta quarta-feira, o ator foi mais longe ao decidir mostrar os votos de casamento.

Com um vídeo a acompanhar a publicação, Diogo afirmou: "Amo-te com uma profundidade e paixão que nunca senti por mais ninguém na vida. E nunca me passou pela cabeça que um dia isto fosse acontecer. Nem nunca esperei, nem sonhei que um dia ia encontrar tudo o que queria numa só pessoa. Achava mesmo que isso não era possível", começou por dizer o ator.

Mas as românticas palavras não se ficaram por aqui: "És tudo o que quero: és muito bonita, tens muita pinta, és alegre, generosa, bondosa, idiota q.b. e deliciosamente feminina, és maravilhosamente inteligente e maravilhosamente despistada também."

Diogo completou a sua declaração de amor: "Não quero mais nada na vida do que estar contigo, partilhar contigo, ouvir-te e observar-te, discutir contigo, rir contigo, ouvir a tua gargalhada (que é única, a melhor e a que mais gosto de ouvir), quero mostrar-te coisas e explorar a tua mente magnífica, quero ajudar-te, proteger-te, servir-te e dizer-te quando achar que estás enganada."

"Se não fosses tu provavelmente não estaria hoje aqui a viver este momento inacreditável. [...] Obrigado, meu amor, vou estar sempre aqui para ti", concluiu Diogo.

