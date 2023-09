Após a reportagem da Rolling Stone que revela que Jimmy Fallon alegadamente cria mau ambiente nos bastidores do 'The Tonight Show', sendo rude com os funcionários, Jerry Seinfeld saiu em defesa do colega.

A publicação entrevistou dois funcionários e 14 ex-trabalhadores, que revelaram que o programa noturno é um "local de trabalho tóxico", uma afirmação que Seinfeld refutou, mencionando em particular um momento sobre o qual um dos entrevistados falou e que envolve o seu nome.

No artigo, dois trabalhadores recordaram um incidente "desconfortável" específico, no qual Fallon supostamente "repreendeu" publicamente um membro da equipa encarregado dos seus cartões, enquanto gravava um segmento com Seinfeld - o que levou Jerry a pedir a Jimmy que pedisse desculpa, algo que ele então supostamente terá feito.

“Foi muito estranho, e Jerry [Seinfeld] disse, ‘Tu deverias pedir desculpa', quase tentando fazer disso uma piada”, afirma o ex-funcionário, citado no artigo. “Foi um dos momentos mais estranhos de todos e muitas pessoas estavam lá, então é bastante difícil de esquecer”.

Após a publicação da história, Seinfeld enviou uma declaração à Rolling Stone em resposta: "Isso é tão estúpido. Lembro-me muito bem desse momento... Provoquei o Jimmy sobre uma falha, e todos nós nos rimos sobre isso. Não foi nada desconfortável. Eu e o Jimmy ainda nos lembramos disso ocasionalmente e rimo-nos. Distorção idiota dos acontecimentos", afirmou Jerry Seinfeld.

