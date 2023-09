Dois atuais e 14 ex-funcionários do 'The Tonight Show', apresentado por Jimmy Fallon, falaram sobre o alegado "ambiente de trabalho tóxico" que viveram no talkshow noturno, numa denúncia exposta pela revista Rolling Stone.

O artigo revela que é do conhecimento geral no 'The Tonight Show' que Fallon tem “os dias bons do Jimmy” e “os dias maus do Jimmy”, nos quais o apresentador mostrará o seu lado menos simpático.

Os funcionários entrevistados pela publicação alegam ter testemunhado o apresentador a "agarrar membros da equipa, expressar irritação por coisas insignificantes e repreender e menosprezar os funcionários por frustração", às vezes em frente a outros colegas ou membros da equipa.

“Era assim, se o Jimmy estivesse de mau humor, o dia de toda a gente seria péssimo”, afirma um ex-funcionário no artigo. “As pessoas não dizia piadas no escritório e não ficavam paradas a conversar umas com as outras. Era muito parecido com: concentrem-se no que quer que tenham que fazer, porque o Jimmy está de mau humor e se ele vê isso, ele vai-se zangar".

Os funcionários que aceitaram dar o seu depoimento - mas que falaram anonimamente com a Rolling Stone por medo de retaliação - afirmaram que as "explosões" de Fallon afetaram seriamente a sua saúde mental, levando a pesadelos, queda de cabelo e diminuição de peso, entre outros.

"Mentalmente, eu estava no nível mais baixo da minha vida. Não queria mais viver. Pensava o tempo todo em tirar a própria vida", afirma um ex-funcionário. “No fundo, eu sabia que nunca faria isso, mas na minha cabeça penso: ‘Porque é que penso nisso o tempo todo?’”

Apesar da imagem simpática que passa para os telespectadores, os funcionários acusam o apresentador de, por vezes, ir trabalhar alcoolizado, criando um ambiente de medo ao seu redor.

Serviços telefónicos de apoio emocional e prevenção ao suicídio em Portugal: (ou) Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.