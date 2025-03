O reality show baseado na vida de Alec Baldwin e família, 'The Baldwins', continua a dar que falar.

De acordo com as mais recentes declarações de Hilaria Baldwin, a sua mulher, o ator ficou com "culpa de sobrevivente" depois do fatal acidente no set de gravações de 'Rust', onde a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, acabou por morrer.

Hilaria relatou que recebeu mensagens alarmantes da parte do marido logo a seguir ao acontecimento.

"Encontrei essas mensagens de texto no outro dia... O [Alec] disse que se queria matar", revelou.

"Isto afetou a saúde e a sua saúde mental de uma forma brutal nos últimos anos. De repente, ele começou a ter problemas cardíacos. Foi hospitalizado várias vezes", referiu ainda a mulher no episódio dois do programa.

O reality show 'The Baldwins' estreou no TLC a 23 de fevereiro e relata a vida desta família numerosa a viver em Nova Iorque.

Recorde-se que o acidente que culminou com a morte de Halyna Hutchins ocorreu em outubro de 2021. Baldwin tinha uma arma na sua posse que, em vez de conter balas falsas, tinha munições verdadeiras, o que provocou a morte acidental da diretora de fotografia do filme.

---

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.

