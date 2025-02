Alec Baldwin ainda não recuperou do incidente que ocorreu nas rodagens do filme 'Rust' em que o ator, acidentalmente, matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, em 2021, com uma arma que estaria carregada.

Durante um episódio do reality show que acompanha a vida do ator, Baldwin falou sobre o impacto do acidente.

"Tem sido surreal. Nem acredito que estamos a passar por isto", refere, citado pela People, explicando que "fica mais em dor" pela mulher do que por si próprio.

"Este ano que passou foi terrível. Há alturas em que me deito na cama e não me consigo levantar. E eu não sou nada assim."

"Toda a gente que é próxima do Alec viu o declínio da sua saúde mental. Ele foi diagnosticado com stress pós-traumático, e muitas vezes, quando está mais em baixo, pergunta 'Se um acidente tinha de acontecer naquele dia, porque é que ainda estou aqui? Porque não fui eu?", diz, durante o episódio, a sua mulher, Hilaria Baldwin.

"Sou mais feliz quando estou a dormir do que quando estou acordado", acrescenta o ator.

Leia Também: Alec Baldwin brincou com o irmão por ter 3 filhos... e agora o ator tem 8