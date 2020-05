James Cameron e a mulher, a atriz Suzy Amis, querem ser os pais adotivos da melhor amiga da filha e já preencheram os documentos necessários para ficarem com a guarda da jovem, de 16 anos.

De acordo com a revista People, a jovem viveu com os pais biológicos em Nova Iorque até setembro de 2019. Os pais separaram-se e não têm uma residência permanente, enfrentando também "problemas de saúde e financeiros", tornando-se cada vez mais "incapazes de cuidar da filha".

Sendo a menina muito próxima da família do realizador, esta acolheu-a em sua casa no ano passado e foi matriculada numa escola privada.

A família destaca ainda que a jovem quer continuar aos cuidados do casal, com a permissão dos seus pais e avós.

Recorde-se que James Cameron e Suzy Amis têm três filhas em comum, Claire, de 19 anos, Quinn, de 16, e Elizabeth, de 13. O realizador é também pai de Josephine, de 27 anos, do casamento anterior com Linda Hamilton. Já Amis é ainda mãe de Jasper, de 30 anos, da união terminada com Sam Robards.

