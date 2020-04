Gisela Serrano ficou conhecida pela sua participação em reality shows, mas acabou por construir carreira como fisioterapeuta.

Neste momento a clínica onde trabalha está fechada por causa da pandemia da Covid-19, como a própria explicou em conversa com Fátima Lopes, no programa 'A Tarde É Sua', da TVI, esta segunda-feira, 27 de abril.

"Amo o que faço", afirmou, confessando de seguida: "Gostava de ser atriz, mas não fui. Ninguém meteu uma cunha". Um sonho que ainda "adorava" ver concretizado.

Mas este não é o único desejo que gostava de realizar. Gisela Serrano revelou ainda que está a tentar adotar uma criança há 14 anos.

"Em Portugal é super difícil porque existem regras e muitas outras coisas que prefiro nem falar porque me revoltam. E pessoas como eu estão dez anos há espera", disse, partilhando detalhes sobre o seu caso.

"Eu estava num processo anterior, sozinha, que era mais complicado e foi por água abaixo porque não deu certo [por causa] do sistema. Agora com o Nuno [companheiro] estou [à espera] há quatro anos", acrescentou, explicando que se juntar os anos em que esteve com o processo inicial aos de agora, já lá vão cerca de 14 anos em que espera para ser mãe.

Ao fim destes anos todos, confessa, "já não há tristeza", mas sim "desilusão". "Já me mentalizei que não irei ter", desabafou.

