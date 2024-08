Eis que Isabel Silva encontrou o amor! A novidade foi dada pela própria apresentadora através de uma amorosa partilha nas redes sociais. O nome do eleito é André Maciel, fundador do projeto HortasLx.

"Queremos ser, um para o outro, a nossa melhor versão. Acho que é por isso que gostamos tanto da companhia, um do outro. Estamos como somos, no descanso dos Açores", destacaram ambos no Instagram.

Foram várias as pessoas que fizeram questão de dar os parabéns ao casalinho.

