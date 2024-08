"Queremos ser, um para o outro, a nossa melhor versão. Acho que é por isso que gostamos tanto da companhia, um do outro": foi com estas palavras que Isabel Silva ilustrou duas imagens que partilhou esta segunda-feira, dia 26, na sua página de Instagram.

Desde logo, a apresentadora de televisão foi inundada com comentários de seguidores que lhe desejavam os parabéns por ter encontrado o novo amor, tendo também o assunto sido comentado pela comunicação social (inclusive pelo Fama ao Minuto).

Contudo, a comunicadora fez hoje um esclarecimento garantindo que não está a namorar e que ela e André Maciel não passam de bons amigos.

© Instagram - Isabel Silva

"Ora, então o que é que se sucede? Estive o dia todo em modo OFF do meu telemóvel… Chego a casa para partilhar as aventuras do meu dia convosco… percebo - pela quantidade de mensagens que recebi - que as notícias andam a dizer que eu tenho um novo amor na minha vida…", realça.



© Instagram - Isabel Silva

"E é verdade. O André é um grande amor na minha vida. E quem me segue por aqui sabe bem a importância que esta pessoa na minha vida e também sabe bem de que AMOR falo na legenda deste post", continua.



© Instagram - Isabel Silva

"A amizade é para mim uma das mais poderosas manifestações de AMOR. Não tenho muitas amizades assim. O que sentimentos um pelo outro é tão bonito que nunca nos cansamos de estar um com o outro. É um amor tão bonito e poderoso como um amor que nasce com uma relação amorosa", sublinha".

"Até tínhamos tudo para sermos um casalinho desses que as notícias andam a falar… Até fazíamos um casal bonitinho. Mas não, malta. Somos só amiguinhos do coração! E estamos 'soltinhos como o arroz'", diz, por fim.



© Instagram - Isabel Silva



