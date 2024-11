A primeira edição da GQ Night of the Year, decorreu no passado sábado, 23 de novembro, nos jardins do Palacete do Hotel Tivoli.

A icónica 'Black Carpet' recebeu várias celebridades - nacionais e internacionais - e, numa noite que prometia ser "inesquecível" e conseguir reunir "amigos próximos", acabou por ser, também, o reencontro de ex-casais.

Bárbara Branco foi sem o companheiro, Vitor Silva Costa e posou sozinha para as fotos.

Já José Condessa foi, pela primeira vez, a um evento público com a namorada, Luisinha Oliveira. Os dois fizeram questão de posar juntos e pareciam mais felizes que nunca. E foi nesse momento, em que o casal estava na 'Black Carpet', que se cruzaram com a ex-namorada do ator, Bárbara Branco.

Mas este não foi o único encontro de ex-namorados nesta noite de festa. Isabela Valadeiro e Carlos Ferra também marcaram presença, bem como José Mata (ex-namorado de Isabela) e a companheira, a cantora Panama Cook.



