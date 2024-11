A primeira edição da GQ Night of the Year decorreu nos jardins do Palacete do Hotel Tivoli, no passado sábado, 23 de novembro.

A noite prometia trazer glamour, arrojo e sofisticação à icónica 'black carpet', que se encheu de celebridades e onde não faltaram brilhos, looks totalmente pretos, transparências e muita ousadia.

O diretor da GQ Portugal destacou, ao Notícias ao Minuto, a importância "das pessoas estarem juntas, a partilhar momentos", numa noite tão especial para a revista.

O evento contou com várias figuras nacionais e internacionais.

Veja na galeria quem brilhou na 'black carpet' da revista GQ Portugal.

