Chrissy Teigen esteve ao lado do marido, John Legend, e da filha mais velha de ambos, Luna Simone, de oito anos, num evento que decorreu em Los Angeles, no sábado, dia 9 de novembro.

Uma ocasião especial que levou a família a combinar looks, como pode ver nas imagens da galeria.

Enquanto a modelo, de 38 anos, optou por um vestido preto com uma mala prateada, a menina também usou um vestido no mesmo tom com um pequeno laço e sapatos brilhantes. Já o cantor, de 45 anos, vestiu um fato em tons escuro com uma camisola de gola alta preta por baixo.

De recordar que o casal tem ainda em comum os filhos, Miles Theodore, de seis anos, e Wren Alexander, de 17 meses, e a filha Esti Maxine, de 22 meses.

