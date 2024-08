Isabel Silva desfrutou da companhia dos pais para uns dias de descanso e destacou esse momento no Instagram com algumas imagens e um desabafo.

"'Será que nos esquecemos regularmente da regularidade que o amor precisa?' Tive momentos que sim… não me esquecia, mas não era tão regular quanto deveria ser. Não sei como vai ser a minha vida desde o dia de hoje até ao dia 31 de dezembro de 2024. Mas sinto-me bastante segura ao afirmar que estes dias com os meus pais - em que os três estivemos fora das nossas rotinas - foram os melhores momentos do ano", começou por escrever.

"Como é que eu tive coragem de me esquecer que ser filha é tão bom e por isso, tão poderoso? Foi tão divertido… Os meus pais fazem-me rir e sorrir. Somos os três adultos mas sem nunca deixar de lado a criança que há em nós", acrescentou.

"Ai malta… se puderem… aproveitem mesmo muito sim? ️Há umas semanas alguém mais velho disse-me exatamente isto. Estou a levar o conselho muito a sério", rematou.

