Ator aproveitou o calor para estar a descansar com a família no sul do país.

Rui Santos desfrutou de uns dias de férias em família pelo Algarve e mostrou algumas imagens aos seguidores da sua página de Instagram. No entanto, 'o que é bom acaba depressa' e o ator já está de regresso ao trabalho. "Último dia de férias no Algarve. Vou ter saudades disto", escreveu na mais recente publicação que fez no Instagram e onde aparece junto do filho mais novo e da companheira. Veja na galeria. Leia Também: Ator Rui Santos sobre filho mais velho: "Está tão crescido"