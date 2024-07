Rui Santos é um pai 'babado' e faz questão de não esconder isso mesmo dos fãs. Ainda esta quarta-feira, dia 24 de julho, o ator dedicou uma publicação no Instagram ao filho mais velho, Romeu, de 11 anos.

Ao publicar uma fotografia em que aparece com o menino, Rui Santos escreveu: "O meu filho Romeu está tão crescido e é mesmo bom rapaz, podia ser um puto parvo e irritante, gostava dele na mesma mas é tão sensato e inteligente. Tive sorte, creio eu. Espero que continue assim na adolescência O 'meu mais velho'".

De recordar que Rui Santos é ainda pai de Baltazar, que nasceu em fevereiro e é fruto da atual relação do ator com Anneli Lauren Nilsson. Já o pequeno Romeu nasceu de uma relação anterior do artista.

Leia Também: Eternos Sérgio Calado e Jorge Mendes. Atores de 'Inspetor Max' juntos

Leia Também: Rui Santos faz primeira viagem com o filho fora do país