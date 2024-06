Rui Santos decidiu fazer a primeira viagem com o filho bebé e a companheira, Anneli, e partilhou 'tudo' com os seguidores.

Ao mostrar as primeiras fotografias captadas na Dinamarca, Rui Santos disse: "Chegámos ontem [31 de maio] a esta cidade maravilhosa [Copenhaga], é a minha primeira vez aqui, estou encantado, a Anneli já conhecia, nasceu mesmo no país ao lado (Suécia) e é para onde vamos amanhã".

"Foi a primeira viagem do Baltazar fora do país e tem estado a portar-se maravilhosamente. Estávamos mesmo a precisar de sair da rotina que se cria quando se tem um bebé de quase quatro meses. Foi também a primeira selfie que o Baltazar nos tirou quando estávamos dentro do avião (estou a brincar)", completou. Veja na galeria as fotografias que acompanham as palavras do ator.

