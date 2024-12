Vários casais de famosos quiseram multiplicar o seu amor e ter um bebé em 2024. Tenha sido uma gravidez inesperada ou não, estas celebridades abraçaram a paternidade e partilharam alguns momentos com os fãs.

Este domingo, relembramos alguns dos famosos nacionais e internacionais que tiveram um filho este ano.

Começando pelas figuras públicas que foram pais de primeira viagem, falamos de Mafalda Castro e Rui Simões, que deram as boas-vindas ao pequeno Manel no dia 20 de junho. A influenciadora digital viveu uma gravidez de risco, devido a um deslocamento da placenta.

Por sua vez, Syro e Mariana Pacheco receberam Amadeo no dia 15 de outubro. O casal assumiu a relação no final de 2022.

Entre os casais que abraçaram a paternidade pela segunda vez, referimos Rita Pereira, que deu as boas-vindas a Lowê no dia 12 de novembro. A bebé é fruto da relação com Guillaume Lalung, com quem já tem Lonô, de 5 anos.

Falamos também de Angie Costa e Miguel Coimbra que foram pais de Alice no dia 26 de março. O casal, que se conheceu em 2020, já eram pais de Martim, atualmente com 2 anos.

Relativamente aos famosos internacionais, relembramos Hailey e Justin Bieber, que deram as boas-vindas a Jack Blues Bieber em agosto, ou a atriz de 'High School Music', Ashley Tisdale, que foi mãe pela segunda vez. No dia 7 de setembro, nasceu a pequena Emerson Clover French, fruto da sua relação com Christopher French. O casal já era pai de Júpiter, de 3 anos.

