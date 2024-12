Pedidos em cenários de sonho e pedidos mais discretos. 2024 também foi marcado pelos vários casais famosos que ficaram noivos.

Este sábado, 28 de dezembro, recordamos algumas das celebridades que disseram o tão esperado 'sim' este ano.

Entre os casais portugueses, falamos, por exemplo, de Jessica Athayde e Diogo Amaral que anunciaram o seu noivado em fevereiro. A atriz pediu o namorado em casamento de uma forma bem original, nas Maldivas. Entretanto, o casal deu o nó a 23 de novembro.

Na noite de Natal, o vencedor de 'Big Brother', Miguel Vicente, pediu a namorada, Beatriz Castro, em casamento. Ambos estão à espera do primeiro filho em comum.

E lembra-se do pedido de Matilde Reymão? A atriz estava de férias na Indonésia com o companheiro, Nic von Rupp, quando o grande momento aconteceu. A atriz de 24 anos e o surfista, que é 10 anos mais velho, estão num relacionamento há quatro anos.

Mas não foi só em território nacional que as famosas deixaram os fãs em êxtase ao exibirem os vistosos anéis de noivado.

Após um ano de namoro, Selena Gomez e Benny Blanco anunciaram a boa-nova neste mês de dezembro. A cantora e atriz mostrou-se absolutamente maravilhada ao entrar nesta nova fase da sua vida e não deixou de partilhar a sua felicidade nas redes sociais.

Por outro lado, Nina Dobrev - conhecida por interpretar o papel de Elena na série 'Vampire Diaries' - teve direito a um pedido inédito.

Shaun White, o companheiro, preparou tudo ao pormenor, tendo enviado a Nina um convite falso para um jantar íntimo CFDA/Vogue com Anna Wintour, no Golden Swan, em Nova Iorque. Quando chegou ao local, a atriz percebeu que as únicas pessoas que estavam na sala eram o fotógrafo e Shaun White, que estava com um look Ralph Lauren sob um arco de rosas brancas.

Estamos a torcer para que estas histórias de amor tenham o seu merecido final feliz.

