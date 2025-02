Matilde Reymão completou 25 anos na passada segunda-feira, 17 de fevereiro.

Como mostrou nas redes sociais, a atriz de 'A Protegida' celebrou a data especial junto dos que mais ama e em Paris, uma cidade que nunca tinha visitado.

Na Gala de Aniversário da TVI, que decorreu no sábado, 22 de fevereiro, Margarida Reymão falou com a imprensa sobre o seu fim de semana na cidade do amor.

"Foi ótimo, foi mesmo bom!", começou por dizer. "Aproveitei esse fim de semana para sair um bocadinho, descansar e conhecer Paris".

Questionada pelos jornalistas se tinha recebido algum presente especial, a atriz revelou: "Recebi um presente muito especial nos meus anos, que foi o meu anel de noivado. O outro estava pequeno e este agora finalmente chegou", disse, acrescentando que os preparativos para o casamento "ainda não estão" a ser planeados.

Recorde-se que Matilde Reymão está noiva do surfista Nic von Rupp.

