Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio aproveitaram o fim de semana prolongado para rumarem até ao sul.

O casal esteve com as duas filhas, Camila e Júlia, no Algarve e há imagens destes momentos em família.

Tanto o ator como a companheira publicaram algumas fotografias nas suas páginas de Instagram. Veja na galeria.

"48h no Algarve com direito a sol, praia e bom peixinho", pode ler-se na publicação de Rita Patrocínio.

