O casal está de férias no Algarve com as meninas.

Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio juntaram-se a muitos os famosos que escolheram o Algarve como destino de férias nestes dias mais quentes. A família posou para uma fotografia, como manda a 'tradição', e a imagem foi depois destacada no Instagram. "Foto da praxe - verão 2024", pode ler-se na imagem onde podemos ver Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio ao lado da pequena Camila e da bebé Júlia. Leia Também: Diogo Valsassina e Tiago Teotónio Pereira nos Jogos Olímpicos