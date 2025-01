Há novidades sobre o estado de saúde de Ângelo Rodrigues. O ator, que se encontra internado há aproximadamente sete dias devido a uma pneumonia por aspiração, infeção respiratória grave, está estável e a poucos dias de ter alta médica e regressar a casa.

"Tudo aponta que terá alta ainda esta semana", revelou Adriano Silva Martins na última emissão do pograma 'V+ Fama'.

"O ator é perfeitamente consciente daquilo que lhe aconteceu, está tranquilo e tem sido muito grato com todo o pessoal médico do Hospital de São José", fez saber ainda o apresentador.

Isabel Figueira, presente no leque de comentadores do formato, defendeu que o ator deveria agora focar-se na sua recuperação, levado Pedro Capitão a atirar de imediato:

"Aquilo que me soa do Hospital de São José é que ele está mais preocupado que o fotografem no hospital do que propriamente com a recuperação e sequelas".

Adriano Silva Martins, apresentador do programa, confirmou a informação dada pelo comentador, referindo ser verdade que Ângelo Rodrigues quer evitar ser exposto publicamente num momento de vulnerabilidade.

Leia Também: "Segundos decisivos". Ângelo Rodrigues 'salvo' por funcionário de hotel