O estado de saúde de Ângelo Rodrigues foi comentado no programa 'V+ Fama' da passada quinta-feira, 16 de dezembro.

Adriano Silva Martins, apresentador do formato, revelou informações do que aconteceu no hotel quando foi dado o alarme.

"Ângelo Rodrigues foi socorrido por um funcionário do hotel Evolution que tem formação em suporte básico de vida, segundo fontes consultadas pelo programa", começou por dizer

"Estes Segundos foram decisivos para manter Ângelo com vida", acrescentou Adriano.

"Se Ângelo Rodrigues não tivesse tido estes primeiros socorros, a história seria outra", concluiu o apresentador.

Adriano deu ainda novidades sobre o estado de saúde do ator. "Já foi desentubado e está consciente. Recebeu a visita da mãe e da irmã que tiveram que adiantar o regresso a Portugal uma vez que se encontravam numa viagem pelo sudeste asiático."

Recorde-se que Ângelo Rodrigues foi internado na manhã do passado domingo, 12 de janeiro, com uma pneumonia por aspiração, uma infeção respiratória grave.

