Jamie Lynn Spears tinha planeado doar os lucros do seu novo livro a uma instituição solidária de apoio à saúde mental, no entanto, eis que acabou por ser apanhada de surpresa quando a organização referiu publicamente esta semana que tinha decidido recusar a oferta.

Uma fonte revelou à revista People que Spears, de 30 anos, ficou magoada com a decisão da This Is My Brave.

"A Jamie Lynn ficou sem rumo quando anunciaram que não queriam. A organização foi recomendada e examinada e sabiam que íamos doar, mas acabaram por se sentir assoberbados", notou.

"Infelizmente, ao recuarem estão essencialmente a dizer que os problemas mentais de uma só pessoa são mais válidos e importantes do que os de outra. Tomaram uma clara posição quanto à história que pensavam ter mais valor para eles. Parece que as suas ações não estão alinhadas com a sua missão em apoiar todas as vozes", defendeu.

Num comunicado que foi partilhado esta segunda-feira, 18 de outubro, a instituição referiu que tinha tomado a decisão em função das muitas críticas a que foi sujeita por parte do público, neste caso, pelos fãs de Britney Spears.

Recorde-se que Jamie chegou a criticar a irmã, Britney, a propósito da sua batalha em tribunal contra a tutela a que foi sujeita durante 13 anos, ação que nunca foi perdoada pelos admiradores da 'princesa da pop'.

"Nós ouvimos-vos. A This Is May Brave foi recentemente recomendada para ser a instituição beneficiada pelos donativos do livro de Jamie Lynn Spears. Tomamos a decisão de declinar a oferta de receber os donativos da venda dos livros. Ouvimos-vos. Estamos a agir. Lamentamos se alguém se sentiu ofendido", informou num comunicado.

"A Jamie Lynn também sofreu abusos na vida e é isso que as pessoas não entendem - ela passou por coisas. Não pode fazer nada quanto ao facto de ser irmã mais nova da Britney. A sua vida só é falada em relação à família mesmo sabendo que também lidou com problemas de ordem mental durante mais de metade da sua existência. Isto aumenta o drama - que a história dela não interessa", completou a mesma fonte.

