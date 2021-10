Britney Spears recorreu de novo ao Instagram para se mostrar em topless, mas desta vez com uma nova mensagem.

A artista aproveitou a publicação para falar sobre os padrões de beleza, mostrando-se contra as consultas para "melhorias corporais".

"O que há com as consultas para melhorias corporais? Sou só eu ou há mais alguém ofendido com estas experiências? Talvez seja extremamente sensível... De qualquer forma, prefiro cair de um penhasco a ter um médico a dizer-me o que ele acha que está errado com a minha imagem corporal. Lição aprendida", escreveu.

