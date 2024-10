Na terça-feira, 15 de outubro, Britney Spears recorreu ao seu Instagram para revelar a impressionante lista de mulheres famosas que a inspiram.

A cantora de 'Toxic' escreveu um longo texto nas histórias da rede social, no qual dizia que Pamela Anderson, Selena Gomez, Kendall Jenner, Drew Barrymore e Camila Cabello eram as suas "paixões loucas".

"Quero compartilhar as mulheres que me inspiram!!!", começou por escrever, "A Pamela Anderson é uma gatinha clássica e parece tão querida!!!".

Outra celebridade mencionada por Spears foi Natalie Portman. "Sinto que ela é a pessoa mais porreira que já conheci ao ar livre. Ela estava com o seu cão em Nova Iorque e nós estávamos a usar a mesma camisola!!!", referiu.

"Camila Cabello, a cantora, porque ela é tão bonita e me faz rir alto!!!”, continuou a estrela pop. "A sua personalidade é tão querida e excêntrica. Acho saudável ser-se assim tão maluca!!! Eu queria ser mais assim!!!"

Kendall Jenner também entra na lista de Britney Spears. "É normal ser-se assim tão bonita??? Nossa". Tal como Selena Gomez e Drew Barrymore: "Elas são literalmente lindas!!!"

A cantora de 42 anos admitiu que "não fazia a mínima ideia" do porquê de estar a escrever este texto. Porém, a sua lista surgiu depois de Spears refletir sobre as suas amizades femininas.

"Tenho amigas com quem saio de vez em quando, mas não é a mesma coisa de como quando éramos jovens!!!", afirmou.

No fim do texto, Britney concluiu: "Estou a escrever o meu novo romance e a aprender imenso sobre mim mesma!!! Mas sinto muita falta de ser maluca com as meninas!!!"

Veja a partilha abaixo.

© Instagram - Britney Spears

Leia Também: "Olá amarelo!!!". Britney Spears partilha vídeo ousado no Instagram