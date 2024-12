Selena Gomez e Pamela Anderson exibiram elegância na cerimónia dos prémios IndieWire Honors, que decorreu na quinta-feira, em Los Angeles.

As atrizes - que no ano passado foram homenageadas - deram nas vistas com looks distintos mas igualmente elegantes.

Selena Gomez, de 32 anos, usou um vestido preto longo do estilo smoking e com decote profundo. Já Pamela Anderson, de 57 anos, optou por um vestido longo em tons de azul e de veludo.

Leia Também: Jennifer Lopez brilha com vestido transparente em tons de prata