Jennifer Lopez 'arrasou' no IndieWire Awards 2024, que decorreu no Citizen News, em Los Angeles, na quinta-feira, dia 5 de dezembro.

A cantora foi homenageada com o prémio Maverick pelo filme biográfico 'Unstoppable', na qual interpreta o papel de July Robles, mãe de Anthony Robles.

A artista não passou despercebida no evento, especialmente pela escolha do look. Jennifer Lopez deu nas vistas com um vestido transparente com brilho e em tons de prateado.

"Estou muito honrada por receber este prémio, esta noite, e sou muito grata por este reconhecimento", disse a cantora no início do seu discurso, como cita a People.

