O romance de Sam Asghari com Britney Spears está cada vez mais forte e a união de ambos não passa despercebida.

Depois de terem ficado noivos, Sam levou para casa um amigo de quatro patas, continuando a mostrar o quanto a relação é séria.

Em conversa com a E! News, uma fonte destacou que o casal está "muito unido" e que Sam e Britney estão "muito envolvidos na vida um do outro e nos seus negócios".

Sam também faz por manter uma boa relação com os filhos da cantora, Sean Preston Federline, de 16 anos, e Jayden James Federline, de 15, fruto do casamento terminado com Kevin Federline.

"Quando diz respeito aos meninos, definitivamente o Sam faz parte das suas vidas porque faz parte da vida de Britney", diz a fonte. "E a Britney não lhe esconde nenhuma parte da sua vida - ou qualquer parte da vida dos filhos", acrescentou.

"Eles têm uma boa relação e isso é o que importa", afirmou ainda sobre a relação de Sam com os filhos da cantora. "Eles gostam mesmo do Sam, e gostam do Sam pela Britney, e ele tem sido muito bom para eles também, especialmente quando os meninos tinham os seus próprios problemas com Jamie Spears", destacou.

Recorde-se que em 2019 o pai de Britney Spears foi acusado de tentar agredir um dos netos, Sean.

