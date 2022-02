Decorreu este sábado, 26 de fevereiro, a última gala do 'Big Brother Famosos', da TVI, e Kasha foi o grande vencedor desta edição.

Mário Jardel ficou em cinco lugar, em quarto ficou Marta Gil, em terceiro Catarina Siqueira e em segundo o cantor Jorge Guerreiro.

Uma gala com momentos de emoções fortes, como quando Catarina Siqueira abraçou a filha em estúdio ou quando os concorrentes ficaram a saber da guerra na Ucrânia. Mas também contou com partilhas de alegria.

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida estiveram presentes apenas logo ao início do programa. Isto porque o ex-presidente do Sporting e DJ tinha uma atuação marcada em Chaves, e por isso o casal saiu mais cedo para se deslocar para o local. No entanto, no curto tempo em que estiveram presentes na gala, Liliana Almeida atuou em direto.

Os ex-concorrentes estiveram todos no estúdio, à exceção de Leandro, que não conseguiu marcar presença e acompanhou a gala a partir de casa.

Um dos outros momentos altos da noite foi quando foi anunciado que Ana Garcia Martins, 'A Pipoca Mais Doce', vai fazer uma pausa como comentadora do reality show.

Leia Também: Após anunciar pausa no 'Big Brother', 'Pipoca' mostra-se com o namorado

Leia Também: "Percebi que é preciso querer muito e/ou engolir alguns sapos"

Este domingo, 27 de fevereiro, inicia-se uma nova edição do 'Big Brother', mas antes fique com algumas imagens da última gala do programa em que Kasha saiu vencedor.

Leia Também: Horas após a gala, Cristina Ferreira mostra-se pronta para novo 'BB'

Leia Também: Kasha após vencer 'BB'. Cristovinho a o apoio à Ucrânia em manifestação