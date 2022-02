Depois de ter marcado presença na última gala do 'Big Brother' antes de fazer uma pausa como comentadora do reality show da TVI, Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', partilhou uma carinhosa fotografia no Instagram.

Abraçada ao namorado, foi assim que a figura pública surgiu na rede social. "Isto é que importa. E amanhã a vida segue", escreveu na legenda da imagem.

Também nas stories assinalou a pausa do seu papel como comentadora. "O fim", escreveu numa fotografia captada durante a gala. "A vida segue dentro de momentos", acrescentou numa outra publicação.

© Instagram_apipocamaisdoce

De lembrar que 'A Pipoca Mais Doce' vai agora ter um novo projeto na TVI, como Cristina Ferreira anunciou ainda durante a última gala do 'Big Brother Famosos' cujo vencedor foi Kasha.

Leia Também: 'Pipoca' faz pausa no 'Big Brother'. "Apetece-me ir fazer outras coisas"

Leia Também: Kasha é o vencedor do 'Big Brother Famosos'