Kasha é o grande vencedor do 'Big Brother Famosos'. O cantor dos D.A.M.A ficou em primeiro lugar, com 52% dos votos, e Jorge Guerreiro foi o segundo classificado, com 48%.

"Estou [feliz]. Muito obrigado", apenas disse, muito contente, depois de receber o prémio e enquanto festejava com os amigos, família e ex-concorrentes do 'BB Famosos'.

“Malta, muito obrigado de coração. Mais amor próprio e ao próximo. Mais arte. Mais cultura. Beijinhos a todos, muito obrigado de coração", acrescentou depois, como foi destacado numa publicação que foi feita na página oficial do programa no Instagram.

Mário Jardel foi o primeiro finalista a sair da casa mais vigiada do país, tendo ficado em quinto lugar com 11% da votação. Em quarto ficou Marta Gil, com 15%, e em terceiro Catarina Siqueira, com 21%.

Especialmente a saída de Marta Gil deixou os comentadores do programa de 'boca aberta'. "Não estava de todo à espera, mas isto é até à última", reagiu Flávio Furtado. "Este programa parece o Entroncamento, é só fenómenos. Estou muito surpreendida com esta votação e, sobretudo, acho muito injusto. Se escolhêssemos quem foi a jogadora mais completa, a Marta ficou destacadíssima, foi uma jogadora que deu tudo", acrescentou Ana Garcia Martins, 'A Pipoca Mais Doce'.

