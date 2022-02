Foi durante a última gala do 'Big Brothe Famosos' que Cristina Ferreira anunciou que Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', vai fazer uma pausa como comentadora do reality show.

"A Ana teve uma conversa comigo durante esta semana e acha que está na altura de ela fazer uma pausa enquanto comentadora do 'Big Brother'. E quando digo uma pausa, é mesmo uma pausa, porque não fecha a porta ao 'BB'. A Ana, a partir deste momento, vai estar associada a um outro formato da TVI que já estamos a desenvolver e do qual vão saber em breve algumas novidades", disse Cristina Ferreira.

"Foram cinco edições em menos de dois anos, cinco edições muito intensas e, felizmente, estou numa fase da minha vida - que espero que não seja só uma fase, que seja uma coisa permanente - de poder decidir o que é que me apetece fazer. E neste momento, de facto, apetece-me ir fazer outras coisas", explicou depois 'A Pipoca Mais Doce'.

"Agradeço imenso à TVI por me ter dado esta oportunidade. Agradeço, obviamente a ti [Cristina Ferreira], enquanto diretora de entretenimento, por me teres deixado a porta aberta para decidir exatamente o que é que me apetecia fazer. E neste momento acho mesmo que é a altura. A Marta dizia que não há concorrentes insubstituíveis, acho que também não há comentadores insubstituíveis, apesar de eu ser incrível, é verdade, claro", acrescentou.

Neste momento, Cristina Ferreira fez questão de realçar: "A Ana é mesmo [incrível], aliás, eu reforcei toda a confiança por parte da direção no trabalho da Ana e, por isso mesmo, continuamos juntos e a fazer as outras coisas até que a Ana decida voltar a este formato, se assim o entender".

Por sua vez, 'Pipoca' continuou: "Estou muito contente por saber que amanhã posso estar em pantufas no sofá a assistir ao 'Big Brother'. E agora posso dizer tudo. Já era um bocado destemperada, mas amanhã, no sossego da minha casa, posso ser ainda mais".

"Agradecer a toda a gente que me acolheu tão bem aqui ao longo destes dois anos, a todos os apresentadores. Nesta edição em especial, obrigada ao Flávio. [...] Diverti-me muito por ter o Flávio aqui, e não é um adeus, é um até já. E obrigada a este público incrível que me acolheu sempre muito bem", completou 'Pipoca'.

