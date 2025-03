Ana Garcia Martins respondeu às questões do 'Cala-te Boca', da Mega Hits, abordando temas como o processo judicial em que o ex-marido a acusou de difamação e a sua saída da TVI.

Sobre uma alegada saída controversa do canal, 'A Pipoca Mais Doce' assegurou que esta foi a "interpretação das pessoas e não o que aconteceu".

"O que aconteceu foi que já tinha feito cinco edições do 'Big Brother', estava muito cansada do formato, é um formato muito exigente", referiu, dando conta de que depois de ter decidido abandonar o posto de comentadora ainda apresentou um outro programa no canal - 'Betclic Mano a Mano'.

A propósito da alegada má relação com Cristina Ferreira, a influenciadora digital esclareceu que as duas nunca estiveram em guerra. "Quando saí tive uma conversa muito honesta com a Cristina, não houve guerra, não houve polémica, não fui despedida. Fui lá e disse: 'olha, Cristina, estou mesmo cansada deste formato", lembrou.

"Não somos amigas de casa, não somos amigas íntimas mas temos uma relação cordial", acrescentou, assegurando que sempre que se encontra com a apresentadora as duas cumprimentam-se educadamente.

