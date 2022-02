Ao contrário de edições anteriores, os finalistas do 'Big Brother Famosos' não ficaram a saber das últimas notícias mais relevantes no país e no mundo antes de saírem da casa mais vigiada do país.

No entanto, já depois da saída de Marta Gil e Mário Jardel, Cristina Ferreira decidiu partilhar com os três últimos finalistas - Catarina Siqueira, Kasha e Jorge Guerreiro - que a Rússia invadiu a Ucrânia e que estão em guerra.

“Vocês estão aí sem qualquer tipo de informação do exterior, e já várias pessoas nos perguntaram o porquê de nós não vos confrontarmos com aquilo que está acontecer cá fora. Não vos quero preocupar, de todo, vão ter esse impacto de realidade daqui a instantes, assim que chegarem. Foi uma decisão que nós tomamos porque não queríamos que esta última gala também vos tornasse um bocadinho mais triste até na forma como podem celebrar", começou por dizer a apresentadora da TVI.

"Mas acho que vos posso dizer que o mundo, de facto, não está igual. Estamos a viver um período conturbado, principalmente na Europa, porque há um conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia… Estamos em plena guerra e por isso mesmo, estamos todos um bocadinho aqui a viver com o coração nas mãos. Estamos todos a esperar que a paz chegue o mais próximo possível”, acrescentou.

"Não fiquem assustados, só não quero é que vocês cheguem aqui e levem com todo o embate daquilo que está a acontecer", continuou. "Dois meses parece muito pouco tempo, mas é o suficiente para que às vezes mudem as coisas", afirmou ainda.

