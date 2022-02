Chegou ao fim, este sábado, 26 de fevereiro, a edição do 'Big Brother Famosos' com Cristina Ferreira a estrear-se como apresentadora de um reality show. Um fim de semana em cheio, uma vez que na noite deste domingo volta às galas.

Hoje, 27 de fevereiro, começa uma nova edição do programa da TVI, novamente com Cristina Ferreira à frente do formato.

Horas depois da última gala do 'BB Famosos', a apresentadora recorreu às redes sociais para se mostrar pronta para a próxima edição.

"Durmo sempre pouco a seguir às galas. E começa hoje outra vez...", disse.

Leia Também: Após anunciar pausa no 'Big Brother', 'Pipoca' mostra-se com o namorado