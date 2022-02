Bruno de Carvalho e Liliana Almeida estiveram juntos na última gala do 'Big Brother', da TVI, cujo vencedor foi Kasha.

No entanto, o casal só esteve no início do programa, isto porque Bruno de Carvalho tinha uma atuação como DJ num bar em Chaves.

No Instagram, Bruno de Carvalho partilhou algumas imagens da noite, especialmente da presença no bar com Liliana Almeida, que também atuou no estabelecimento noturno.

"Surpresa em dia de festa! A minha rainha", disse Bruno de Carvalho num dos vídeos que pode ver na galeria.

Já numa outra publicação, destacando imagens de Liliana Almeida a cantar na gala do 'Big Brother Famosos', acrescentou: "Amo-te até ao infinito, minha rainha".

