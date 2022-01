Hugo Tabaco foi o primeiro concorrente expulso na nova edição do 'Big Brother Famosos'. O DJ e empresário assume a sua única falha no reality show, não ter dado polémica, mas assegura não estar minimamente arrependido da experiência.

Em entrevista à imprensa, horas depois de ter abandonado a casa mais vigiada do país, Hugo reagiu, sem papas na língua, ao bate-boca que protagonizou com Flávio Furtado logo após a sua saída.

O comentador, presente nas galas de domingo, confrontou Hugo em direto com o facto de este, alegadamente, o ter impedido de entrar numa discoteca, há oito anos, pelo facto de Flávio ser ex-concorrente do 'Big Brother'.

"Gosto muito do Flávio Furtado, mas vou ter de lhe apertar o braço e dizer assim: olha lá, tu viste o mesmo que eu", começa por atirar.

Segundo a versão contada agora pelo DJ, Flávio Furtado terá chegado à porta da discoteca Main às 05h00 da madruga com um grupo de oito pessoas. O grupo terá esperado cerca de 10 minutos pelo responsável pelo espaço, até que Hugo apareceu e pediu para o grupo continuasse a aguardar, mas sem bloquear a saída dos que queriam abandonar a discoteca.

"Está gravado. Eu na altura, como já sei, toca de gravar e tenho lá aquilo gravado", revela, explicando que tem as imagens no telemóvel e garantindo que não impediu o grupo de entrar.

"O Flávio, o que é que querem que eu diga, tem de justificar o ordenado", afirma, acusando em seguida o comentador de não o ter cumprimentado nos corredores do programa de domingo.

"Gosto do Flávio, mas ele fez o papel dele. Mais cobarde foi ele que passou por mim na casa de banho e nem sequer boa noite me disse", acusa Hugo, que diz ter confrontado Flávio após a gala.

"Querem que eu vos conta como é que apareceu o Flávio Furtado há 20 anos? Querem que eu vos conte relatos, querem que vos conte com coisas documentadas?", atirou para o ar, recusando explorar os temas a fundo.

"O Flávio para o meu lado não pisa nesse aspeto, pode pisar em muitos, nós não somos perfeitos, agora que me acuse daquilo que é verdade... Mas pronto, quis fazer ali aquele momento de show off", continua, passando em seguida as suas 'baterias' para Ana Garcia Martins.

"A 'Pipoca', não conheço a fulana de lado nenhum, mas foi cirúrgica. Disse que não me conhecia de lado nenhum, nunca me tinha visto, e por acaso não é verdade. Via os meus Stories, tirei fotografia das vezes em que ela visitava o meu perfil, muito antes de entrar no 'Big Brother'", afiança, deixando claro que não lhe faltam provas que podem confirmar as duas declarações.

