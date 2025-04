Flávio Furtado foi um dos muitos amigos que no dia 5 de abril subiu ao palco do Casino Estoril para celebrar os 50 anos de carreira de Ágata.

O comentador e apresentador estreou-se a cantar, interpretando em dueto com a cantora o tema 'Maldito Amor'.

"Sobre a noite de ontem no Casino do Estoril, muitos parabéns, minha querida Ágata, pelos 50 anos de carreira e muito obrigado pelo desafio", declarou Flávio ao mostrar no Instagram o seu momento em palco.

Amigos e fãs não tardaram a reagir às imagens elogiando o talento do comentador.

"Nunca é tarde para mudar de carreira", disse Bernardo Sousa. "Esteve fantástico", "cantas bem, mais um dom que estava escondido" ou parabéns, Flávio que canta tão bem", foram outras das mensagens deixadas na caixa de comentários da partilha.

