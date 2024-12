Flávio Furtado foi um dos convidados do programa 'Bom dia alegria', do canal V+ e, em conversa com os apresentadores do formato, Merche Romero e Zé Lopes, acabou por falar do sonho que cumpriu.

O comentador mandou construiu uma casa à sua medida e não podia estar mais feliz com a decisão. Tudo começou na pandemia, com a necessidade de ter um espaço maior.

"Tenho que ter uma casa onde possa ter mais liberdade, e foi aí que decidi fazer a maior loucura da minha vida porque meti-me com muito construtor civil trafulha. Foi um processo doloroso mas acho que terminou bem", referiu Flávio.

No seguimento da conversa, o comentador revelou uma particularidade da sua habitação. "Queria uma cópia da casa do Big Brother onde eu estive e é muito semelhante. [...] A zona do quarto rosa, do quarto azul. Foi a melhor fase da minha vida, tinha 36 anos e foi a mudança da minha vida. Sou grato".

