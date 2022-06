Liliana Aguiar voltou a estar no centro da polémica nas redes sociais depois de ter decidido tornar pública a sua opinião sobre como deve funcionar a gestão financeira de um casal. A empresária foi alvo de duras críticas ao revelar concordar com a seguinte frase: 'o homem sustenta a casa, a mulher acrescenta'.

"Já dizia o meu pai [...] E a Bíblia diz o mesmo", reforçou.

As suas palavras foram replicadas em várias páginas de humor e valeram-lhe uma chuva de comentários negativos aos quais Liliana não conseguiu ficar indiferente.

A empresária gravou um vídeo onde esclarece o tema e deixa clara a sua opinião: "Aos parasitas que ainda acham que, realmente, é a mulher que, mesmo trabalhando, dando dinheiro para a casa - porque eu não disse aqui que a mulher estava a coçar a micose e o homem ia trabalhar. A mulher trabalha, dá dinheiro para a casa, só que, às vezes, o dinheiro não chega. E os parasitas que ainda acham que nessa situação em que os dois trabalham, os dois pagam casa, pagam água, luz, comida... Ainda acham que é a mulher que tem de procurar mais trabalho? Vocês não estão bem. Pois, deixem-me ser louca, desvairada, mas eu continuo a achar que, quando não chega, o homem vai primeiro trabalhar e a mulher fica em casa a cuidar dos filhos que é aquilo que eu acho que nós também devemos fazer".

Liliana Aguiar é atualmente casada com Francisco Nunes. O casal tem um filho em comum, Santiago. Já a empresária é ainda mãe de dois outros meninos, Salvador, resultado do namoro com José Carlos Pereira, e Miguel Ângelo, que nasce de um outro amor.

