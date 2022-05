Liliana Aguiar abordou nas redes sociais o tema de um dos capítulos do seu livro, 'Despida de Preconceitos', que lançou em novembro do ano passado. Num vídeo publicado esta terça-feira, decidiu dar a sua opinião sobre o "dinheiro nas relações".

Depois de ter aberto uma caixa de perguntas com a questão "Divides as despesas com o teu marido?", a ex-modelo defendeu que é adepta de uma conta conjunta.

"Aqui não há uma verdade absoluta, cada um gere o dinheiro como quiser, mas existem princípios. O que sempre disse na minha vida foi que quando casasse obviamente que o casamento tem um peso, peso esse que é exatamente o facto de ser tudo dos dois", começou por dizer.

"A mim não me parece viável, pelo menos na minha relação, eu ter contas divididas ou contas separadas, uma no meu nome e outra na do Francisco. Temos uma conta conjunta e nessa conta entram os nossos ordenados. Há um que ganha mais, outro que ganha menos, dependendo do mês, e pagamos as nossas contas. Acho que é o mais correto", defendeu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Liliana Aguiar (@lilianaaguiarsemsalto)

Leia Também: "Acredito que nascemos para sofrer, crescer, aprender e ser felizes"