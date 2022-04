"Um sorriso que diz muito, ser criança quase sempre é sinónimo de alegria. Com o tempo, temos por tendência a perder esta alegria". Foi com estas palavras que Liliana Aguiar começou por legendar uma fotografia do filho mais novo, Santiago, fruto do casamento com Francisco Nunes.

Uma publicação que serviu para a celebridade partilhar uma reflexão sobre o crescimento do ser humano.

"E sabem porquê? Porque conseguimos ver a maldade das pessoas, a mentira, a crueldade a falta de respeito pelo próximo, a falta de cuidado enfim, conseguimos ver a essência das pessoas. Triste, quando isto acontece mas, acredito que nascemos para isto, sofrer, crescer, aprender e ser felizes. Está tudo certo... é um processo", escreveu.

"Não desanimes, entrega na mão do Senhor, ele tratará de cuidar de ti", completou.

