Adivinha-se uma noite especial para a TVI, que estreia hoje o tão aguardado 'All Together Now', o concurso de talentos que assinala o regresso de Cristina Ferreira aos serões de domingo.

Ansioso pela grande estreia, Manuel Luís Goucha começou o dia com uma mensagem nas redes sociais na qual afirma que não vai perder a primeira emissão.

"Há muito que não tinha tanta curiosidade por um programa de televisão. Será memorável este ALL TOGETHER NOW. 100 jurados, muito talento em prova e a minha Cristina. Eu não vou perder", afirmou na legenda de uma imagem de Cristina Ferreira.

