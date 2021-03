Cristina Ferreira e Gisela João marcaram presença no programa 'Dois às 10' para falarem sobre a estreia do 'All Together Now', que acontece no próximo domingo, naquele que era o horário das galas do 'Big Brother'.

A fadista foi escolhida como representante do leque de jurados (composto por 100 elementos) e Cristina não podia estar mais satisfeita com a decisão.

"É a melhor presidente de jurados que podíamos arranjar", elogiou. E, de seguida, questionou: "Sabes que és descocada?".

A apresentadora brincou ainda com a animação que Gisela proporciona durante as gravações: "Está sempre a meter-se com o 'padre sexy', sempre a ver o que ele tem no telemóvel".

Leia Também: Cristina Ferreira sobre revista: "Ninguém imagina o trabalho que dá"