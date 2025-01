Dalila Carmo recorreu à sua conta de Instagram para assinalar uma data importante, o aniversário da mãe.

A mãe da atriz está de parabéns esta sexta-feira, 24 de janeiro.

"Hoje é o dia do sol e da razão disto tudo. Criámos um léxico novo de palavras, de gestos e emojis. Não estamos à espera que seja decifrável. É nosso. E no nosso mundo comunicamos assim e dançamos esta música de manhã... Happy birthday Mummy", pode-se ler na legenda da publicação que conta com fotografias das duas, algumas bem antigas.

