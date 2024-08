Conseguiu reconhecer a atriz? É Dalila Carmo quem completa 50 anos este sábado, dia 24 de agosto.

Uma data especial que levou-a a partilhar na sua página de Instagram algumas fotografias antigas.

"E hoje 50 voltas ao sol. Nem sei muito bem ainda o que pensar ou escrever sobre isto... Na verdade estes números multiplicaram-se. São tantas e tão diversas as temporadas, que dificilmente saberei dizer quantos tenho. A vida é tão melhor do que todas as ficções. Quero continuar a escrevê-la. Preciso de mais tempo. Beijos e abraços para todos. Estou feliz. Parabéns para mim", escreveu junto das imagens que pode ver na galeria.

