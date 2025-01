Dalila Carmo tem um hobby que talvez não conheça. A atriz é uma apaixonada por fotografia.

Numa publicação feita esta quinta-feira, 16 de janeiro, na sua conta de Instagram, relembrou o hobby.

"As câmaras ou lentes sempre foram muito amadoras, mas a intenção é mais a de reconstruir caminhos do que a de criar composições visuais. Não sei apanhar pessoas sem sentir que lhes estou a roubar algo. E não lido lá muito bem com turistas a posar numa de 'been here, done this' [estive aqui, fiz isto]. Por isso lugares, quase sempre desertos. E é uma sorte ter alguém que me apanhe numa...", lê-se na legenda da publicação.

Nela, é possível ver quatro imagens suas, de câmara na mão, a fotografar, algumas aparentemente bem antigas.

