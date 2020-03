À semelhança de muitas figuras públicas, Herman José não consegue ficar indiferente à atual pandemia que deixou o país em estado de alerta. Em quarentena, o comediante tem feito uso das redes sociais para interagir com os fãs, como aliás já era seu hábito, e esta quarta-feira fez mais um comentário sobre o coronavírus.

O humorista partilhou um clip do filme 'Vanilla Sky' no qual Tom Cruise aparece sozinho e assustado no Times Square, em Nova Iorque. Na legenda das imagens, comparou a situação que o mundo atravessa com uma "terceira guerra mundial".

"Quando há quase 20 anos me espantei com a cena de abertura do 'Vanilla Sky', estava longe de imaginar que o cenário poderia vir a ser verosímil. Não nos passava pela cabeça que a terceira guerra mundial fosse contra um inimigo com 125 nm de diâmetro", escreveu.

