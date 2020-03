Vanda Miranda também está em casa para se proteger e diminuir a propagação do novo coronavírus. "Hoje acordei muito antes do despertador tocar. Tomei o meu café na varanda enquanto ouvia o chilrear dos pássaros a anunciar o nascer de um novo dia. De resto, mais nada", começou por relatar a locutora da M80 na manhã desta quarta-feira, no Instagram.

"É verdade que acordo sempre de madrugada e que por isso conheço bem este silêncio mas hoje é diferente. O facto de estar tudo ainda mais silencioso é revelador dos dias diferentes que estamos a viver", acrescentou, confessando estar "preocupada".

"Tenho os meus filhos em casa e estou a trabalhar a partir da minha sala. Temo-nos protegido o melhor que conseguimos, mas assusta-me o que ainda está para vir", desabafou.

Uma publicação que serviu ainda para a figura pública deixar uma mensagem a todos os que neste momento não podem ficar em casa, em especial aos profissionais de saúde.

"A todos vocês que têm mesmo que sair de casa para ir trabalhar, o meu obrigada. Vocês que têm trabalhos que exigem mesmo a vossa presença física e que são indispensáveis para que tudo isto continue a funcionar da melhor forma possível. Vocês que trabalham nos hospitais e que estão, por isso, na linha da frente desta batalha. Obrigada. Protejam-se o melhor que consigam, por favor. Isto há-de passar", rematou.

